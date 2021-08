Denunciante de gobernador de Nueva York por acoso sexual: "Rompió la ley"

La ex asistente ejecutiva del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que lo denunció por tocamientos y acoso sexual, se identificó públicamente en televisión este domingo y aseguró que el demócrata "rompió la ley" y debe "rendir cuentas" por ello.

La mujer, Brittany Comisso, aparecía con el seudónimo "asistente ejecutiva 1" en el informe de la Fiscalía General presentado esta semana, que concluye que Cuomo acosó sexualmente a once mujeres en el entorno de trabajo y que ha desencadenado numerosas llamadas a su dimisión.

Comisso reveló su identidad en una entrevista con el programa "CBS This Morning" y el diario Albany Times Union, que será emitida mañana y de la que el canal ofreció un adelanto este domingo.

Preguntada por el motivo de la denuncia penal que interpuso este jueves contra Cuomo en la región de Albany, la capital del estado, la antigua empleada del gobernador asegura: "Era lo correcto. El gobernador tiene que rendir cuentas".

CBS THIS MORNING EXCLUSIVE: Aide who accused Cuomo of groping speaks publicly for first time, alleging "when he went to go kiss me on the cheek, he quickly turns his head & he kissed me on the lips." Cuomo denies the claim.