EE.UU. permite uso de petróleo ruso, pero deja fuera a Cuba en plena crisis energética

El Gobierno de Estados Unidos excluyó a Cuba de la flexibilización temporal de sanciones al petróleo ruso, una medida destinada a aliviar el mercado energético global en medio del conflicto con Irán.

La decisión fue adoptada por el Departamento del Tesoro mediante una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que autoriza transacciones con crudo ruso previamente cargado en buques, pero prohíbe expresamente su venta o entrega a Cuba, así como a otros territorios bajo sanciones.

La flexibilización estará vigente hasta el 11 de abril y aplica únicamente a cargamentos embarcados antes del 12 de marzo, con el objetivo de evitar interrupciones en el suministro global.

Pese a esta apertura parcial, la isla caribeña quedó fuera del beneficio en un momento crítico, marcado por una profunda crisis energética agravada por restricciones al suministro de petróleo.

En paralelo, medios internacionales reportan el envío de buques rusos con combustible hacia Cuba, en un intento de Moscú por apoyar a su aliado en medio de las sanciones estadounidenses.

La normativa también mantiene prohibiciones hacia países como Corea del Norte y regiones bajo control prorruso en Ucrania, mientras Washington recalca que la medida no implica levantar sanciones a nuevos envíos, sino solo destrabar cargamentos ya en tránsito.

El Kremlin, por su parte, ha comprometido apoyo energético a La Habana, aunque sin confirmar oficialmente los envíos recientes de hidrocarburos.