El Pentágono confirma retiro sustancial de tropas de Afganistán e Irak en enero

El secretario de Defensa en funciones, Christopher C. Miller, anunció este martes oficialmente la retirada de tropas de EE.UU. en Afganistán hasta dejarlas en 2.500 efectivos el 15 de enero de 2021, y un número similar en Irak.

Miller remarcó en una intervención en la sede del Departamento de Defensa que la decisión no supone un cambio de política, y es coherente con los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

Actualmente, Estados Unidos mantiene cerca de 4.500 militares en Afganistán y 3.000 en Irak.

La sustancial reducción de tropas ordenada por el presidente saliente, Donald Trump, se producirá apenas unos días antes de la toma de posesión de su sucesor, el presidente electo Joe Biden.

