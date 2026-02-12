Trump fue premiado como "campeón del carbón" y reforzó su ofensiva contra las energías limpias

Donald Trump recibió este miércoles en la Casa Blanca un galardón que lo distingue como el "campeón indiscutible del carbón", instancia en la que además firmó una orden ejecutiva para instruir al Departamento de Defensa a priorizar la compra de electricidad generada con ese combustible.

El reconocimiento fue entregado por el Club del Carbón de Washington y consistió en una estatua de un minero, obsequiada por James Grech, director ejecutivo de Peabody Energy.

Durante la ceremonia, Trump aseguró que ha salvado a "74 centrales eléctricas de carbón de restricciones y cierres" y anunció que la Autoridad del Valle de Tennessee rescatará otras dos plantas que estaban destinadas a cerrar.

El mandatario también criticó a la anterior administración de Joe Biden. "No se aprobó ni un solo permiso para un nuevo proyecto de minería de carbón", y arremetió contra la energía eólica al señalar que no le gustan "esos molinos de viento locos que se fabrican en China, pero que China no utiliza".

Tras recibir el premio, firmó la orden ejecutiva que instruye al Pentágono a considerar la generación eléctrica a base de carbón como una fuente "estratégica y confiable" para la seguridad nacional.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, ha revertido políticas de energías limpias y anunció que revocará el dictamen que establece que ciertos gases de efecto invernadero son perjudiciales para la salud.