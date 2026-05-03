Rudy Giuliani está hospitalizado en condición crítica, pero estable

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani (1994-2001) fue hospitalizado este domingo en el estado de Florida en condición crítica, pero estable, según informó su vocero, aunque sin precisar los motivos.

"El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico pero estable", consigna el comunicado firmado por su portavoz, Ted Goodman.

"El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza en este preciso momento. Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el 'Alcalde de Estados Unidos'", agrega el mensaje.

En los últimos meses, el político ha estado involucrado en múltiples batallas legales, como una declaración de bancarrota y la pérdida de la licencia para ejercer como abogado.

Además, Giuliani fue hospitalizado en septiembre pasado, tras un accidente de tránsito que le provocó una fractura de vértebra, lo cual ha limitado aún más su aparición en eventos públicos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en su plataforma Truth Social sobre la situación de salud de su correligionario, y aprovechó de criticar que "los lunáticos de la izquierda radical" lo trataran "tan mal".

Lo anterior, pues Giuliani ejerció como abogado de Trump y fue una de las figuras clave detrás de las acusaciones de fraude electoral en 2020.

En ese sentido, el mandatario volvió a insistir sobre la invalidez del resultado de las elecciones que perdió contra Joe Biden.