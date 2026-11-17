La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que contiene información altamente clasificada, sufrió una caída este martes, informó CNN.

De acuerdo con seis fuentes consultadas por la cadena, hasta el momento no hay evidencias de "un ciberataque" contra la red "NSA Net", que permite a los empleados intercambiar información sensible.

El incidente se produce, no obstante, tras la masiva falla en el sistema aéreo de Estados Unidos el viernes, y de que varios usuarios denunciaran el lunes problemas para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país.