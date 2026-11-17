Wayne Rooney, histórico delantero de Manchester United y de la selección inglesa, reveló que durante su carrera llegó a pensar en quitarse la vida, en medio de los problemas con el alcohol y la depresión que enfrentó cuando se encontraba en uno de sus mejores momentos deportivos.

El exfutbolista de 41 años abordó esta difícil etapa en el podcast "Life at the Midpoint", donde reconoció que se aislaba de su entorno para consumir alcohol. "Cuando bebía, me encerraba en mi casa durante dos días y solo bebía. Eso fue en el mejor momento de mi carrera", confesó.

"Ahora pienso en ello y veo que fui egoísta, pero estaba pasando por algo con lo que realmente lo pasaba mal. Traté de esconderlo todo. Estaba en un momento en el que piensas en suicidarte. No quería estar con nadie. No quería ver a gente en las calles, no quería entrar a una tienda. Solo estaba cómodo en un campo de fútbol, pero el resto me costaba mucho", relató el exgoleador inglés.

Rooney también reconoció que evitó buscar ayuda por temor a mostrar sus debilidades, pues consideraba que debía ocultarlas y que pedir apoyo lo haría sentirse "menos hombre". Actualmente, el exatacante se desempeña como comentarista de televisión y escribe columnas de opinión para la BBC.