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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Seguridad

Dos chilenos fueron condenados en Wisconsin y enfrentan cargos federales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

De acuerdo a fiscales, junto a otro connacional y un venezolano suman un botín de cerca de 1 millón de dólares.

Dos chilenos fueron condenados en Wisconsin y enfrentan cargos federales
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Dos ciudadanos chilenos fueron condenados a cinco años de presidio por el robo de 100 mil dólares en joyas en la ciudad de Delafield, Wisconsin, pero ahora además enfrentarán cargos a nivel federal en Estados Unidos.

Luciano Silva Cifuentes, de 24 años; y Enjerbet Rojas Silva, de 20; perpetraron un "muy planificado ataque contra una casa es nuestra comunidad", argumentó el juez que los sentenció.

Según el medio 12 News, Cifuentes y Rojas ahora también deberán responder -junto a otro chileno y un venezolano- por delitos a nivel federal, porque fiscales los sindican como parte de bandas que ha perpetrado al menos 15 robos en viviendas de Florida, Minnesota y el propio Wisconsin.

En total, entre joyas, armas, metales preciosos y monedas históricas, han conseguido un botín de cerca de 1 millón de dólares, se acusa.

De acuerdo a los cargos federales, los cuatro delincuentes se quedaron ilegalmente en Estados Unidos, tras ingresar con visas.

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