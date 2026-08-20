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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Seguridad

FBI detuvo a una mujer por planear un ataque con una bomba en el Capitolio de Nueva York

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Jessica Bowie, de 35 años, es acusada de intentar proporcionar apoyo material a grupo terrorista Estado Islámico (EI), al que supuestamente le juró lealtad.

La agencia de seguridad aseguró que su objetivo era asesinar a senadores estatales mediante explosivos ocultos en una bolsa de reparto de comida a domicilio.

FBI detuvo a una mujer por planear un ataque con una bomba en el Capitolio de Nueva York
 EFE (referencial)

Los investigadores indicaron que la mujer vigiló los alrededores del edificio en al menos cinco ocasiones distintas, días en los que tomó fotografías y analizó la seguridad de la zona.

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Agentes del FBI detuvieron a una mujer acusada de planear un atentado con bomba contra el Capitolio del estado de Nueva York, según informó este jueves la cadena Fox News.

Jessica Bowie, de 35 años y residente en Albany, la capital del estado, es acusada de intentar proporcionar apoyo material a grupo terrorista Estado Islámico (EI).

El FBI afirma que Bowie juró lealtad al grupo terrorista, habló de ocultar una bomba en una bolsa de reparto de comida a domicilio de DoorDash y quería perpetrar el ataque mientras los senadores estatales estuvieran reunidos.

La detenida planeaba un ataque inspirado en el EI, con el objetivo de asesinar a esos legisladores, según las autoridades.

El supuesto complot se desarrolló a lo largo de un mes y, según el reporte, a partir de mediados de julio, Bowie se comunicó con un informante del FBI que se hacía pasar por un facilitador del EI, a quien le solicitó ayuda para fabricar los explosivos y le reveló que el Capitolio era su objetivo principal.

Los investigadores indicaron que la mujer vigiló los alrededores del edificio en al menos cinco ocasiones distintas, entre el 21 de julio y el 9 de agosto, días en los que tomó fotografías y analizó la seguridad de la zona.

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Bowie realizando labores de reconocimiento en el Capitolio de Nueva York. (Foto: FBI/DOJ).

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, agradeció el trabajo del FBI y la policía local que llevó a la detención de Bowie y recordó que a principios de este año, en medio de un aumento de la violencia política y amenazas contra los funcionarios públicos, se reforzó la seguridad en el Capitolio y en todo el gobierno estatal.

"Si bien no existe una amenaza inmediata en este momento, continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para proteger a los neoyorquinos y mantener seguras nuestras comunidades", indicó Hochul en un comunicado.

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