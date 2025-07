Uber habilita en EE.UU. opción para que mujeres viajen sólo con mujeres

La empresa de transporte Uber anunció la implementación de un programa piloto en Estados Unidos que permitirá a conductoras y pasajeras optar por viajar únicamente con mujeres.

La iniciativa, denominada "Preferencias para mujeres", se pondrá en marcha en las próximas semanas en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Detroit y Michigan.

Según detalló la compañía, la opción estará disponible al solicitar un viaje a través de la aplicación, bajo la función "Conductoras". Las usuarias podrán establecer esta preferencia en la configuración, y también tendrán la posibilidad de reservar viajes con anticipación para ser emparejadas con una conductora.

Aunque Uber advierte que no siempre podrá garantizar esta coincidencia, activar la preferencia aumenta significativamente las probabilidades de viajar con una mujer al volante.

Por su parte, las conductoras podrán elegir si reciben solicitudes solo de pasajeras, incluso durante las horas punta, lo que, según la empresa, les otorga mayor flexibilidad y oportunidades de ingresos.

Uber recordó que el programa ya existente, llamado "Uber Ellas", permite únicamente a las conductoras seleccionar viajes con mujeres y personas no binarias, pero no ofrecía la posibilidad a las pasajeras de elegir específicamente una conductora.

"Uber Ellas" debutó en Arabia Saudita en 2019, tras la histórica ley que permitió conducir a las mujeres, y desde entonces se ha expandido a 40 países -entre ellos, Chile- con más de 100 millones de viajes realizados bajo esta modalidad.

Esta modalidad aparece en un contexto oportuno, ya que según el Informe de Seguridad de Uber 2021-2022, tanto la tasa como el número de agresiones sexuales reportadas en la plataforma han disminuido con el tiempo. Desde la publicación del primer informe (en 2017), Uber reporta una reducción del 44% en la tasa de agresiones sexuales denunciadas.

El documento indica que la mayoría de estos incidentes involucraron a conductores (68%) y que las principales afectadas por agresiones sexuales fueron mujeres, quienes representaron el 89% de las víctimas en casos de penetración no consentida. Además, en la mayoría de los reportes, la persona afectada fue la pasajera.

Uber advierte que la facilidad para denunciar podría influir en el aumento de reportes en algunos años, mientras que la baja en la tasa puede explicarse tanto por cambios de comportamiento como por nuevas políticas y acciones para prevenir el ingreso de agresores a la plataforma.

