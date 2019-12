Avioneta se estrelló y dejó el saldo de cinco fallecidos en EEUU

Avioneta, que volaba con sesis ocupante en su interior, se estrelló dejando el saldo de cinco fallecidos y una persona herida en la ciudad de Luisiana, Estados Unidos.

El sobreviviente se encuentra en situación crítica, precisó Alton Trahan, portavoz del Departamento de Bomberos de Lafayette en un comunicado.

Los pasajeros se dirigían a Atlanta (Georgia) para asistir a uno de los partidos finales de la liga universitaria de fútbol americano.

Además, tres personas más que se encontraba cerca del lugar de la colisión, también sufrieron heridas, pero de carácter leve.

"Estaba afuera justo antes del choque. Vi que la avioneta volaba bajo y echando un humo. Supe que algo iba mal. Entré dentro de mi casa, y todo lo que escuché fue una enorme explosión", explicó Kevin Jackson, testigo de lo ocurrido.

La pequeña avioneta con capacidad para ocho pasajeros acaba de despegar del aeropuerto regional de Lafayette, localidad de 130 mil habitantes y ubicada a 210 kilómetros al oeste de Nueva Orleans.

Las autoridades han abierto una investigación para precisar la causa del fatal accidente.

📹 | Five people died and one person was severly wounded after a plane crash in the Lafayette area in the #US state #Louisianapic.twitter.com/9ai9p5WyE7