Azafata sorprendió a los pasajeros de un avión escondida en los compartimentos de equipaje

Una pasajera de avión reclamó en redes sociales luego de ser sorprendida por una azafata que estaba escondida en el lugar donde se guarda el equipaje.

Según la mujer, grabó un video por unos 10 minutos y la asistente de vuelo seguía en el compartimento.

"¿Estoy soñando? No puedo superar lo raro que es esto", dijo en Twitter la pasajera, reclamando contra la aerolínea Southwest: "Por favor, ubíquense".

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU