Edificio se derrumbó parcialmente en Miami Beach

El edificio Champlain Towers, una estructura de doce pisos, ha sufrido un derrumbe parcial en Miami, cerca de la playa de esta ciudad del estado de Florida, informaron los servicios de rescate.

El suceso se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue, y de momento, medios locales han indicado que al menos ocho personas han sido hospitalizadas tras el incidente, según consignó Infobae.

Por ahora, las autoridades no han dado cuenta de víctimas fatales ni entregado detalles de cuántas personas vivían en el edificio.

Al menos 80 equipos de rescate y numeroso personal de bomberos se han dirigido a la zona y desviado el tráfico del sector, según informan estos cuerpos en su cuenta de Twitter.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information.