EE.UU.: incendios en Oregón y Washington obligan a evacuar a 65.000 personas

Más de 65.000 personas han sido evacuadas y 700 viviendas han resultado arrasadas por los incendios que azotan en los últimos días el noroeste de Estados Unidos, en los estados de Oregon y Washington, mientras las autoridades registran este lunes 70 grandes fuegos por todo el país.

La mayoría de ellos arden en los estados de Oregón (20) y Washington (16), este último el más afectado por conflagraciones que no ofrecen tregua y que han calcinado más de 600.000 hectáreas.

En declaraciones a CNN, el comisionado de Tierras Públicas de Washington, Dave Upthegrove, informó de la evacuación de más de 65.000 personas en el condado de Spokane por los fuegos, que han destruido 700 residencias.

El territorio se encuentra en emergencia estatal desde que su gobernador, Bob Ferguson, declarara el estado de alerta el pasado sábado; quien -para frenar el origen más frecuente de los incendios- prohibió prácticamente todas las quemas agrícolas y de residuos en el estado hasta el próximo 30 de septiembre.

Hasta el momento no se han registrado muertos o heridos, aunque las autoridades aseguran que no han alcanzado algunas zonas arrasadas por tres incendios de gran tamaño, todos ellos fuera de control.

Mientras que en Montana, también en el noroeste, son seis los grandes incendios que arden, todos ellos lejos de estar controlados.

El noroeste del Pacífico se enfrenta a su peor temporada de incendios en más de 30 años, debido a una combinación de condiciones como la sequía récord, una baja humedad e intensas ráfagas de viento.