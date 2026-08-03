Diferencias dentro del oficialismo: "Falta de asentamiento y madurez"

El equilibrio interno del Gobierno del Presidente José Antonio Kast atraviesa una etapa de fricción a causa de algunas propuestas que están fuera de las prioridades planteadas por La Moneda, como el proyecto "Escucha su corazón" presentado por el Partido Nacional Libertario y apoyado por algunos legisladores del Partido Republicano o la idea de privatizar Codelco levantada por el timonel de esta última colectividad, Arturo Squella.

La reciente declaración de la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, quien sentenció que "lo que nos desvíe no nos acomoda", ha puesto sobre relieve la falta de coordinación entre los partidos que sustentan al Ejecutivo, que por su parte insiste en que los tres temas fundamentales deben ser los que se prometieron en campaña: seguridad ciudadana, crecimiento económico y empleo.

En El Primer Café de Cooperativa, Álvaro Pezoa, presidente de Ideas Republicanas, centro de estudios vinculado al Partido Republicano, reconoció que la colectividad por la que fue elegido Kast para asumir la Presidencia "ha llegado al gobierno en solo cinco años de vida y, por momentos, a algunos de sus miembros los domina una excesiva ansiedad. Falta un poco de asentamiento y de madurez para acompañar al Presidente con menos ruidos en los medios. Hay una cierta impaciencia e inmadurez de entender que ya no se es partido de oposición, sino que se es partido de gobierno".

"Es verdad que por otro lado tenemos al Partido Nacional Libertario marcando algunos puntos, al no estar siendo parte de la coalición, con más simpleza y llanura. Y esto obliga a personeros del Partido Republicano a contestar o a cerrar un poco esas posibles escotillas de donde salgan ideas que un poco pudieran ser levantadas, defendidas o que la gente espera que pudieran ser defendidas por Republicanos", añadió.

"Yo creo que ahí falta un poco de asentamiento y de madurez que espero que dé el tiempo, y el tiempo en corto, de que el Partido Republicano sepa acompañar mejor al Presidente con menos ruidos en los medios de comunicación como hemos estado mencionando", expuso Pezoa.

Ruz: No comparten un proyecto de sociedad

Para Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, centro de estudios de la Democracia Cristiana, planteó que "las derechas tienen un problema de definición, no solamente práctico respecto de la agenda de gobierno, sino también sobre el tipo de sociedad que quieren representar. Comparten un adversario, que es la centroizquierda o la izquierda, pero no comparten un proyecto de sociedad".

"Por ponerle un nombre, aquí estamos viendo tensiones o clivajes superpuestos: por un lado, la derecha clásica tradicional posdictadura, que encarna esencialmente la UDI y Renovación Nacional, intentando sostener también al Gobierno, y por otra, el partido del Presidente (Republicanos) azuzado por un partido que no está en el gobierno pero que representa un enfoque doctrinario similar, que es el partido de Johannes Kaiser, el Partido Nacional Libertario, también poniendo tensión sobre los temas que el gobierno no quiere tocar", detalló.

"Si esto no lo resuelven pronto, sin duda va a ser un problema para el funcionamiento de la agenda del gobierno y también para el resultado del mismo", argumentó Ruz.

Ubilla: Hay un acuerdo en función de una agenda

Rodrigo Ubilla, director del área política del instituto Libertad y Desarrollo, cercano a Renovación Nacional, defendió la postura de la timonel de dicho partido ante la polémica levantada en torno a Codelco: "Yo creo que Andrea Balladares lo dice claramente: ese no es el eje de este gobierno. El eje del gobierno está en los temas que conocemos y en mejorar la situación. Aquí no es que no tengamos una visión; hay un acuerdo de todos los partidos que apoyan al gobierno del Presidente Kast en función de una agenda que él definió para la segunda vuelta: ahí es donde está el esfuerzo".

"Tenemos la deuda pendiente con los trabajadores y trabajadoras que hoy día están desempleados, que están en el mercado informal. Tenemos una agenda de seguridad muy interesante, que así como fue el proyecto de ley de reconstrucción en materia económica que quiebra la conducción de cómo veníamos en esta materia, yo espero que las propuestas del Presidente en materia de seguridad produzcan el mismo efecto", expresó.

"Ese es el compromiso que el Presidente adquirió y que me parece que fue profundamente ratificado", enfatizó Ubilla.

Solari: Idea de falta de liderazgo

Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad, vinculado al Partido Socialista, apuntó a que todas estas descoordinaciones han generado la caída sostenida de la aprobación del Gobierno en las encuestas: "Si uno toma las tres encuestas de ayer y las promedia, ejercicio que se hace habitualmente, la desaprobación está en 58 por ciento y la aprobación en 32 por ciento".

"Para esto una de las razones es que ha habido una tremenda promesa. Había la promesa de que las cosas iban a cambiar. Aquí se decía: 'Señores delincuentes, aquí se acabó la fiesta, tienen hasta el 11 de marzo' y 'la economía va a crear empleo cuando lleguemos nosotros' y 'va a volver la inversión, va a volver la confianza'. Era una promesa inmediata", expuso el exministro de Ricardo Lagos.

Con ello sumado al alza de las bencinas, que afecta directamente a los hogares, Solari apuntó que "puede haber una fuerte desilusión de un sector muy importante de los ciudadanos respecto del Gobierno. Y si además se suman los cambios permanentes de autoridades y la discusión que hay en la propia coalición de Gobierno, que es muy intensa, también empieza a haber ya una idea de falta de liderazgo del Presidente".