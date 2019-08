Famoso youtuber murió en un accidente de parapente

Jonathan Grant Thompson, el creador del popular canal de YouTube "King of Random", murió a los 38 años en Utah, EE.UU. después de sufrir un accidente andando en parapente.

Su canal alcanzó 11 millones de suscriptores debido a sus ingeniosos experimentos, videos graciosos y consejos prácticos sobre ciencia.

El video más popular de Grant Thompson era uno sobre cómo hacer gomitas con forma de Lego.

Pero su última aventura fue fatal. Según Washington Post, la policía encontró registros de video en la zona donde encontraron su cuerpo.

El joven empezó a saltar en parapente hace cinco meses, y hace poco cambió su rol de youtuber a uno tras las cámaras para pasar más tiempo con su familia.

Grant Thompson had an immeasurable impact on the creator community, inspiring budding scientists and instilling a love of learning in his fans even after stepping back from hosting.