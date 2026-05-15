Hombre de 88 años se graduó 6 décadas después de haber terminado sus estudios

Un hombre de 88 años recibió sus títulos universitarios más de seis décadas después de terminar sus estudios, luego de que el Ejército de Estados Unidos le impidiera asistir a sus ceremonias de graduación por los distintos destinos militares que enfrentó durante su carrera.

Se trata de Kenneth Grundborg, un ingeniero de guerra que completó su licenciatura en 1960 y su maestría en 1966 en el Instituto Tecnológico de Georgia (Georgia Tech), aunque en ambas ocasiones fue enviado inmediatamente a misiones en el extranjero.

Según informó la universidad, la ceremonia se concretó este fin de semana gracias a una sorpresa organizada por su esposa, Mila Lynne Floro, quien reunió a la familia para llevarlo al campus en Atlanta y hacerlo participar junto a la generación de egresados de este 2026.

"Es algo que he deseado durante estos 60 años. No se imaginan lo que significa este día para mí. Es como un sueño hecho realidad", comentó el hombre tras recibir sus diplomas.

Grundborg integró el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y fue enviado a Corea, Vietnam, Panamá y Alemania. Durante esos años trabajó en la construcción de carreteras, emplazamientos de misiles e instalaciones militares en distintas zonas de guerra.

Más adelante también supervisó proyectos en la Base Aérea Vandenberg, en California, donde participó en la construcción de plataformas de lanzamiento espacial utilizadas por la NASA, incluido el programa del transbordador espacial.

Por su trayectoria recibió reconocimientos como la insignia Ranger del Ejército y la Estrella de Bronce. Tras dejar el servicio militar continuó trabajando para el gobierno estadounidense en distintas áreas y se jubiló a los 75 años.