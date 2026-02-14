Hombre y su nana-amante mataron a la esposa con una trampa de fetiches sexuales

Un tribunal de Virginia, Estados Unidos, condenó a 10 años de cárcel a Juliana Peres Magalhaes, una niñera de origen brasileño que se declaró culpable de conspirar con Brendan Banfield -su jefe y amante- para matar a la esposa de éste y a un desconocido en la casa familiar.

Durante el juicio, la Fiscalía acreditó -con fotografías de viajes y conciertos juntos- que Peres (de 23 años) y Banfield (de 40) tenían una relación extramatrimonial.

La jueza principal del Tribunal, Penney S. Azcárate, tomó su veredicto condenatorio luego de que también se demostrara que ambos diseñaron un plan para asesinar a la mujer de Brendan, Christine Banfield, y a otra persona, Joseph Ryan, que se encontraba en la casa de la pareja en febrero de 2023.

Intrincado plan femicida

El plan que preparó la pareja adúltera consistió en hacerse pasar por Christine Banfield en una página de redes sociales para fetiches sexuales y organizar un encuentro, simulando una violación, con Joseph Ryan, un usuario de esa web.

Juliana y Brendan fingieron sorprenderlos en la casa y al descubrir que Ryan atacaba a la mujer, lo mataron "accidentalmente" y a ella también.

Peres se declaró culpable de homicidio involuntario en 2024 después de cooperar con los investigadores.

"Sé que mi remordimiento no puede traerles paz", aseguró la antigua niñera a las familias de las víctimas: "Me perdí en una relación y dejé atrás mi moral y mis valores".

El pasado 2 de febrero Banfield fue declarado culpable de dos cargos de asesinato con agravantes: uno por uso de arma de fuego al cometer un delito grave y otro por maltrato infantil, ya que su hija de cuatro años estaba en la casa familiar cuando se produjeron los crímenes.