Mujer le salvó la vida a un hombre con una canción de Linkin Park

Las letras de una canción de Linkin Park fueron claves para que una mujer le salvara la vida a un desconocido.

Cristina iba manejando cuando notó a un sujeto sentado al borde de un puente en Florida, EE.UU. No lo dudó un segundo y se bajó del auto para hablar con él y apelar a las cosas que tenían en común.

La policía local difundió un video sobre la situación ocurrida en febrero: "Paré porque he estado donde él estaba", confesó Cristina Settani.

"Sé lo que es sentarse en el borde de un puente y pensar que esa es la única opción", agregó la heroína.

La mujer contó que le recitó parte de la canción "One More Light" ("Una luz más") del grupo musical Linkin Park: "'¿A quién le importa si se apaga una luz más?' Pues, a mí me importa".

"Él simplemente se puso a llorar", relató.

La policía llegó al rato al lugar y alejó al hombre del puente. No lo arrestaron, pero sí lo llevaron a un centro de salud mental.

La canción "One More Light" fue estrenada en 2017, semanas antes que el líder de Linkin Park, Chester Bennignton, se quitara la vida.