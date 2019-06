Pidieron perdón: Profesora entregó a niño con autismo "premio" al alumno "más molesto"

Los padres de un niño de once años con autismo no podían creer lo que una profesora hizo con su hijo pues lo eligió en una ceremonia como el alumno "más molesto" del colegio.

Fue el padre del menor de Indiana, EE.UU. quien denunció la situación en The Times of Northwest Indiana: "No lo esperábamos. Un director o profesor no debe dejar que esto le pase nunca a ningún estudiante".

El episodio ocurrió durante un acto con todos los alumnos de la escuela, apoderados, docentes y directores. Allí se entregaron diversos trofeos con inscripciones, incluyendo el del hijo de Rick Castejon.

Según el denunciante, la educadora se lo pasó entre risas y, cuando vio que se paraban para irse, los detuvo para decir: "no se olviden del premio".

La escuela tuvo que ofrecer disculpas tras lo ocurrido y tomó acciones contra los profesores involucrados, informó NBC.

"Solo porque tiene necesidades especiales no significa que no tenga sentimientos", remarcó Castejon.

El papá dijo que el niño no habla, es muy sensible y lo cambiarán de colegio, pero no sin antes advertir a todos del establecimiento donde estaba, para que otras familias no pasen por lo mismo.