TikTok cambió de manos en EE.UU. y puso fin a años de disputa legal con China

ByteDance, matriz china de TikTok, anunció la venta de la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a un grupo de inversores no chinos para evitar una prohibición, cerrar una disputa legal de seis años y garantizar la continuidad de la aplicación en el país.

El nuevo consorcio, formado por Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlará más del 80% de la nueva empresa, bautizada como TikTok USDS, y con sede en EE. UU.

La operación fue negociada durante más de un año y convierte a la filial estadounidense de TikTok en una entidad con junta directiva mayoritariamente compuesta por ciudadanos estadounidenses.

Seguridad nacional y control de datos

TikTok aseguró que la nueva compañía "operará bajo salvaguardas definidas que protegerán la seguridad nacional", con medidas que incluyen protección de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenidos y garantías de software.

Oracle, uno de los socios principales, asumirá el alojamiento en la nube de los datos de los usuarios estadounidenses y del algoritmo de recomendaciones, que será "adiestrado, probado y actualizado" en el país.

La aplicación será interoperable con TikTok en el resto del mundo, lo que, según la compañía, permitirá que creadores y empresas estadounidenses sigan operando a escala global.

ByteDance conservará cerca del 19,9 % de participación y el director delegado global, Shou Zi Chew, mantendrá su cargo y se integrará en la junta.

El nuevo consejero delegado de TikTok USDS será Adam Presser, exejecutivo de WarnerMedia, y el responsable de seguridad será Will Farrell.

Trump, "feliz de haber ayudado a salvar TikTok"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este viernes "muy feliz" por, según dijo, haber ayudado a salvar a la red social TikTok, tras el acuerdo alcanzado ayer entre su matriz china, ByteDance, y varias compañías estadounidenses a las que se la ha vendido.

"¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante", señaló Trump en un mensaje en su red social Truth.

Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre EE. UU. y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.

Trump aseguró ahora que esa red social "entre otros factores, fue responsable de mi éxito con el voto juvenil en las elecciones presidenciales de 2024".

"También quisiera agradecer al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, finalmente, aprobar el acuerdo. Podría haber tomado la decisión contraria, pero no lo hizo, y se le agradece su decisión", zanjó el presidente estadounidense.

Preguntado al respecto, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun evitó hoy valorar directamente la venta, pero reiteró que "la posición de China sobre TikTok ha sido coherente y clara".

En los últimos meses, Pekín había subrayado que cualquier acuerdo debía ajustarse a sus leyes y normativas, llamaba a resolver el caso mediante la cooperación e instaba a Washington a garantizar un entorno "justo, abierto y no discriminatorio" para las empresas chinas.

Además, el vocero remitió a las autoridades competentes del país para cualquier aclaración sobre el acuerdo.