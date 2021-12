Time elige al multimillonario Elon Musk como la "Persona del año"

La revista Time eligió este lunes al fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, "el hombre más rico del mundo", como la persona más influyente de 2021.

La publicación destaca de Musk, más allá de su fortuna -que calcula en más de 250.000 millones de dólares-, su empresa aeronáutica con la que "pone satélites en órbita" y sus vehículos eléctricos, además de su capacidad de hacer que las acciones de la Bolsa de Nueva York suban o bajen por un simple comentario suyo, normalmente a través de Twitter.

"Con un movimiento de su dedo, el mercado de valores se dispara o se desmaya. Un ejército de devotos está pendiente de cada una de sus palabras", escribió la revista.

Time lo describe como una persona sin parangón, "el hombre que aspira a salvar nuestro plantea y conseguirnos otro nuevo deshabitado", pero también como un payaso y un genio, como un empresario y un hombre del espectáculo, como un provocador.

La revista hace hincapié en que 2021 ha sido el año de Musk, ya que en abril su empresa SpaceX logró un contrato exclusivo con la agencia espacial estadounidens NASA para volver a llevar a astronautas de EE.UU. a la Luna por primera vez desde 1972.

En mayo, presentó el famoso programa de televisión estadounidense "Saturday Night Live" y en octubre, la empresa de alquiler de vehículos Hertz anunció que planeaba comprar 100 vehículos Tesla para añadirlos a su flota.

Su última gran y polémica intervención en las redes sociales se remonta a este noviembre cuando decidió vender el 10 por ciento de sus acciones en la compañía Tesla, después de realizar una encuesta entre sus seguidores en Twitter, lo que desató reacciones de todo tipo y provocó que las acciones de su compañía llegaran a caer un 6 por ciento.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?