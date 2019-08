EEUU: Al menos 10 muertos deja un segundo tiroteo en menos de 24 horas

Al menos 10 personas han muerto, incluido el atacante, y 16 han resultado heridas en un tiroteo registrado este domingo en Dayton, en Ohio, Estados Unidos, menos de 24 horas después de que un ataque similar causara 20 muertos en El Paso (Texas).

"El tirador ha muerto. Hay otros 9 fallecidos también. Al menos otras 16 personas fueron (trasladadas) a hospitales del área con lesiones", informó el Departamento de Policía de Dayton en su cuenta de Twitter.

El tiroteo, que comenzó a la 01:00 hora local (misma hora chilena), ocurrió en las proximidades del bar Ned Peppers, al oeste del centro de Dayton, hasta donde se desplazaron numerosos agentes de policía y ambulancias, según testigos citados por medios locales.

En una comparecencia en el lugar de los hechos, el asistente del jefe de policía Matt Carper dijo que varios agentes llegaron casi inmediatamente y abatieron al atacante: "Nuestra gente está muy bien entrenada para una situación como esta", dijo, antes de añadir que fue una situación "muy afortunada que los oficiales estuvieran muy cerca", según recogen medios locales.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN