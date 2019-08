No lo dejaron solo: Cientos acompañaron a viudo de El Paso en el funeral de su mujer

Antonio Basco, viudo de Margie Kay Reckard (de 63 años), asesinada en el tiroteo de El Paso, contactó a la funeraria Perches Funeral Home para realizar el velatorio de su mujer, y advirtió a la empresa que no tenía parientes, por lo cual los dejó a cargo de las invitaciones para cualquier persona que quisiera asistir.

Ante esta situación, Perches Funeral Home publicó una invitación a través de Facebook en la que se señalaba que "el señor Antonio Basco estuvo casado 22 años con su mujer, Margie Reckard. No tiene más familia que ella. Da la bienvenida a quienquiera que asista al funeral de su esposa".



La publicación fue compartida 14 mil veces y contó con 950 mil confirmaciones, por lo cual decidieron cambiar el recinto a uno con mayor capacidad. "Hemos recibido encargos de flores desde Australia", relataron.

Ante el conmovedor respaldo de las personas, el director de la funeraria, Harrison Jonson, señaló que "esta es una comunidad que se ha congregado para acompañarlo, para sostenerlo", informó el diario The New York Times.

There are way more than 700 people waiting outside Margie Reckard’s prayer service. The line wraps around the church and then around the block. https://t.co/gxSAdpb31i pic.twitter.com/YOj4giyHta