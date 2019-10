Tiroteo obligó evacuación de centro comercial en Florida

Un tiroteo la tarde de este domingo en un centro comercial de Boca Ratón, en el sur de Florida (Estados Unidos), obligó a evacuar todas las personas del lugar.

La Policia de Boca Ratón reportó sólo una persona con herida de bala que fue trasladada al Delray Medical Center, pero sus equipos especiales siguen buscando personas heridas en el centro comercial Town Center Boca Ratón.

También informaron que en el lugar ya no se encuentra ningún tirador activo.

Varias personas que se encontraban dentro de las tiendas de este centro comercial publicaron imágenes tomadas con teléfonos móviles en las que se ven los establecimientos con las persianas bajadas, mientras los agentes fuertemente armados revisan la zona.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque dentro del centro comercial que obligó a su evacuación por parte de las autoridades.

Swat Team going in for active shooter #bocaraton pic.twitter.com/bttJQsKLpA — Rachel Cohn (@umdontbejelly) October 13, 2019

#BREAKING Shoppers scrambling ; being evacuated from Town Center mall in Boca Raton, FL after reports of active shooter https://t.co/zXdAJwIFk3 pic.twitter.com/hwvu359jUX — Parker Branton (@ParkerBranton) October 13, 2019

Views from inside Baco Raton mall where police are responding to reports of active shooter. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/MntoBfLSAE — Parker Branton (@ParkerBranton) October 13, 2019

Crisis de armas en Estados Unidos

La posesión de armas de fuego es uno de los temas actualmente en debate en Estados Unidos tras las matanzas ocurridas en sitios abiertos donde tiradores con armas largas han quitado la vida a centenares de personas en los últimos años.

En septiembre pasado, siete personas murieron durante un tiroteo en Texas, donde precisamente entraron en vigor varias leyes que reducen los controles de armas de fuego, lo que revivió el debate en EE.UU. sobre la necesidad de poner cortapisas a este tipo de armamento.

En ese hecho, la Policía de Odessa (Texas) confirmó que la cifra de muertos en el tiroteo aumentó a siete aparte del presunto atacante que fue abatido por la policía, mientras que los heridos ascendieron a 22.

El pasado 3 de agosto, por otra parte, fue escenario del mayor atentado contra la comunidad latina en EE.UU., con la muerte de veintidós personas -ocho de ellas mexicanos- en El Paso, en la frontera con México, cuyo autor fue detenido, se declaró culpable y se encuentra en proceso judicial.