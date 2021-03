Varios muertos en tiroteo en un supermercado de Colorado

Varias personas, incluido un agente de policía, murieron este lunes en un tiroteo en un supermercado en la ciudad de Boulder (Colorado, Estados Unidos), según informaron las autoridades.

El comandante de la Policía de Boulder, Kerry Yamaguchi, no quiso detallar en rueda de prensa el número concreto de muertos, pero medios locales de Colorado han informado de al menos seis.

El presunto autor del ataque fue herido y posteriormente detenido en el lugar de los hechos y en estos momentos recibe cuidados médicos, según explicó Yamaguchi.

DA: Investigation is underway. Crime scene analysts are inside the building processing evidence. No numbers about fatalities will be released until families are notified.

Imágenes de televisión a lo largo de la tarde habían mostrado a dos policías escoltando a un detenido que iba esposado, en ropa interior y con la pierna ensangrentada.

El sospechoso cojeaba pero era capaz de andar por sus propios medios.

Ni Yamaguchi ni el fiscal del distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty, que también participó de la rueda de prensa, quisieron especular con los motivos del ataque, ni dijeron si el detenido tenía algún tipo de relación con el supermercado.

Las autoridades se están poniendo en contacto con los familiares de las víctimas antes de dar más datos a los medios de comunicación, lo que está previsto que hagan en las próximas horas.

My heart is breaking as we watch this unspeakable event unfold in our Boulder community. We are making every public safety resource available to assist the Boulder County Sheriff's Department as they work to secure the store.



Full statement: pic.twitter.com/m8nI24pahU