Un potente sistema de tormentas procedente del Pacífico azota California con lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas en las zonas montañosas, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene avisos de inundaciones repentinas y riesgo de corrientes de lodo y escombros, especialmente en áreas afectadas por incendios recientes.

El río atmosférico que ingresó al sur de California la mañana de este jueves podría dejar hasta 76 milímetros de lluvia, lo que ha motivado la emisión de alertas por inundaciones y avisos para zonas costeras.

Para el condado de Los Ángeles, el NWS advierte de posibles corrientes de lodo y escombros, especialmente en zonas afectadas por incendios anteriores.

"El frente es muy dinámico y ha generado precipitaciones de manera muy intensa, con tasas de lluvia superiores a una pulgada por hora y registros de casi tres cuartos de pulgada en media hora", informó la oficina del NWS en Oxnard la mañana del jueves.

Estas intensidades han motivado la emisión de múltiples avisos de inundaciones repentinas, explicaron las autoridades meteorológicas.

Los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo, al norte de Los Ángeles, ya habían reportado árboles caídos y carreteras anegadas por la lluvia.

Las precipitaciones llegaron desde el miércoles a San Francisco, donde el centro de la ciudad registró un nuevo récord de precipitaciones diarias para un 18 de noviembre, con un acumulado de 67 milímetros, superando la marca anterior para esa fecha, de 57 milímetros, establecida nada menos que en 1918, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En algunos puntos del centro de la ciudad de San Francisco, el agua superó los 300 milímetros y los bomberos tuvieron que rescatar a varios conductores atrapados en sus vehículos.

El NWS también reportó inundaciones en carreteras de distintos puntos del área de la bahía, además de deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas en la costa de Big Sur. Durante la mañana del jueves se registraron precipitaciones de hasta 12,7 milímetros en una hora en sectores de San Francisco y Oakland.

La tormenta llega en un contexto marcado por un episodio de El Niño de gran intensidad, asociado al calentamiento de las aguas del océano y a cambios en los patrones climáticos.

Se espera que el fenómeno traiga un invierno más lluvioso de lo habitual a California, aumentando el riesgo de inundaciones y otros efectos asociados a las precipitaciones.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) indicó que existe una alta probabilidad de que El Niño se mantenga en condiciones fuertes o muy fuertes hasta marzo de 2027.