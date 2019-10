Trabajadoras fueron arrestadas por organizar "club de la pelea" en asilo

Tres trabajadoras de un asilo para personas de la tercera edad fueron detenidas en Carolina del Norte, EE.UU., acusadas de organizar y grabar peleas entre los huéspedes con demencia, según reportó la cadena Fox.

Marilyn Latish McKey, de 32 años; Tonacia Yvonne Tyson, de 20 años; y Taneshia Deshawn Jordan fueron imputadas por agresión de persona incapacitada por los presuntos abusos cometidos en la casa de retiro Danby House en Winston Salem.

Dos mujeres de 70 y 73 años que vivían en el asilo fueron maltratadas en este verdadero "club de la pelea". El 21 de junio la policía recibió un reporte de abuso y descubrió que las empleadas habían alentado una riña entre las dos residentes.

Una empleada había agredido físicamente a una residente. Se trata de dos incidentes diferentes que sucedieron en junio, según recoge Telemundo.

McKey fue acusada de empujar a una mujer de 73 años para meterla en su habitación, mientras Tyson y Jordan miraron, sin intervenir e incluso la filmaron.

El otro incidente involucró a la mujer de 73 años y a otra de 70 que iniciaron una pelea. Las tres empleadas acusadas no sólo no hicieron nada por interrumpirla, sino que la grabaron y las alentaron para seguir pegándose.

Afortunadamente, ninguna de las mujeres resultó con heridas.

