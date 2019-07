Trump nominó a un congresista afín como director de Inteligencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la futura nominación de John Ratcliffe, un congresista republicano afín al mandatario, como director de Inteligencia Nacional (DNI, en inglés), en sustitución de Dan Coats, con quien la Casa Blanca no mantiene una buena sintonía.

"Me complace anunciar que el muy respetado congresista John Ratcliffe de Texas será nominado por mí para ser el director de Inteligencia Nacional", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....