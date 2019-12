El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió este sábado a Irán hacer un "trato juntos" y agradeció al país persa la negociación "muy justa" que resultó en un intercambio de presos, en un momento de elevada tensión bilateral.

"¡Gracias a Irán por una negociación muy justa. Ven, podemos hacer un trato juntos!", dijo en Twitter el mandatario.

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV