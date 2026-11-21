A una semana de las elecciones generales en España, presidente Pedro Sánchez está priorizando en sus mensajes dos temas sensibles: la inmigración y la vivienda, mientras el jefe de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, alerta a sus votantes que aún no es seguro el triunfo que prevén las encuestas.

En un acto seguido por tres mil personas en la isla atlántica de Tenerife, Sánchez valoró la contribución de la población migrante a la prosperidad del archipiélago canario y del resto de España, y reconoció la solidaridad de los habitantes de la isla de El Hierro con estas personas, después de que más de 11 mil llegaran por mar en la primera quincena de noviembre.

Contrapuso la "buena política" del Partido Socialista (PSOE), como "reconocer derechos a quien no los tiene", a la "mala educación" del Partido Popular y la extrema derecha (Vox), en referencia a la regularización de inmigrantes aplicada por su Gobierno este año, lo que les permite, por ejemplo, trabajar legalmente.

"Quien siempre ha vivido desde el privilegio nunca podrá hablar de los derechos de la gente", añadió aludiendo a los dirigentes de la derecha.

Involución

Los líderes de los partidos mayoritarios han pasado durante la campaña electoral por las islas Canarias, que sufre una fuerte presión migratoria desde el continente africano, y han dejado discursos dispares.

En esta cuestión, Vox plantea las medidas más duras, como devoluciones inmediatas de los irregulares, deportaciones y la prioridad de los españoles respecto de los extranjeros para beneficiarse de ayudas y servicios públicos.

Según Sánchez, que trata de remontar en las encuestas, a las elecciones del 29 de noviembre no se presentan dos opciones de derechas, sino "una única involución" que "amenaza con derogar la ley de la eutanasia o recortar el derecho al aborto", algo que solo puede frenar el PSOE.

Sobre la vivienda, el candidato socialista a la reelección anunció que el Gobierno aprobará el martes la prórroga del impuesto extraordinario sobre los beneficios de la banca, cuya recaudación se dedicará "íntegramente" a políticas de vivienda.

España afronta una crisis de precios desorbitados tanto de compraventa como de arriendo y de decenas de miles desahucios anuales.

Los conservadores no se fían de las encuestas

Según la mayoría de las encuestas, Pedro Sánchez perderá el poder dentro de una semana.

Quedará segundo, detrás de los conservadores, y no sumará el número suficiente de diputados en el Congreso con el resto de la izquierda (Frente Amplio) y pequeños partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, como hasta ahora.

Por el contrario, vencería Alberto Núñez Feijóo, aunque lejos de la mayoría absoluta, y necesitaría a la extrema derecha para gobernar.

El líder conservador ya ganó las elecciones de 2023, pero no pudo ser jefe del Ejecutivo porque sus parlamentarios y los de Vox no fueron suficientes para conseguir la mayoría absoluta en el Congreso, y Sánchez se mantuvo en el Gobierno.

Escarmentado con lo ocurrido entonces, este sábado pidió a la militancia del Partido Popular no tener "ni un minuto de relajación" ni fiarse de las encuestas, ya que el PSOE y Sánchez "son capaces de todo"

"Heridos son todavía más peligrosos", alertó Núñez Feijóo, quien instó a sus simpatizantes a implicarse al máximo en los últimos días de campaña electoral.

A partir del lunes, último día de publicación de encuestas, empieza "lo importante" y lo que suceda a partir del jueves "será lo trascendente", sintetizó en un mitin en la plaza de toros de Valencia, con unas 12.000 personas, según los organizadores.

Reprochó el líder de la derecha los ocho años "humillantes" de gobiernos de Sánchez, y consideró que el debate del jueves fue "una gran victoria emocional" para él y los suyos, pero esto "no ha acabado", advirtió.

Una mayoría de medios y analistas consideran que Núñez Feijóo ganó ese cara a cara electoral con el líder socialista, pero éste se mostró hoy "satisfecho" del resultado porque, según argumentó en la radio Onda Cero, rehusó un debate polarizado y quiso dirigirse a los electores indecisos con argumentos "veraces" y "propuestas de futuro".

Los dos candidatos principales a presidente del Gobierno español volverán a debatir el jueves próximo, a tres días de las elecciones, esta vez con la presencia de Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).