Actriz española retiró denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón, fundador de Podemos

La actriz española Elisa Mouliaá retiró su acusación contra el exdiputado español y uno de los fundadores del partido Podemos (izquierda), Íñigo Errejón, por motivos "estrictamente personales y de salud", aunque no se retracta de la agresión sexual que denunció, según anunció en un comunicado en redes cuyo contenido fue confirmado a la agencia de noticias EFE por su abogado.

Mouliaá había acusado judicialmente a Errejón -que fue portavoz del partido Sumar (socio minoritario en el Gobierno de coalición junto al Partido Socialista) en el Congreso español hasta su dimisión el año pasado- de agredirla en octubre de 2021, cuando acudió junto a ella a una fiesta en la casa de unos amigos de la denunciante.

La denuncia por tres episodios en la misma noche de 2021 donde Mouliaá denunciaba abuso sexual prosperó en la justicia y, el pasado noviembre, el juez del caso decidió procesar al exdiputado, considerando que había indicios de que hubiera cometido el delito.

Sin embargo, la actriz decidió hoy dar un paso atrás y renuncia de forma "total, libre, consciente e irrevocable", aunque mantiene que lo denunciado es cierto y que la Fiscalía determinó su veracidad y el juez apreció los indicios del delito.

"Todo explotó a partir de denuncias anónimas. Después vino su dimisión, y enseguida comenzó el relato de que podían ser falsas. YO SALÍ A DAR LA CARA, con nombre y apellidos. Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres. Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo", dijo la actriz en su comunicado.

Por ello, Mouliaá asegura que la retirada de la denuncia no es "porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así". El proceso ahora puede continuar, si la Fiscalía lo decide, pero lo hará sin su participación, según la actriz.

Errejón dejó todos sus cargos políticos el 24 de octubre de 2024 tras aparecer acusaciones anónimas de violencia machista en la cuenta de Instagram de una periodista española que publica testimonios de víctimas de agresiones sexuales y acoso.

El político fue uno de los cofundadores de Podemos y colaboró con entidades como la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, que desde España asesoraba a gobiernos progresistas de América Latina, y el Consejo Asesor del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, mostrándose cercano a gobiernos en países como Bolivia y Venezuela.