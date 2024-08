Intenso operativo en España para localizar y detener a Puigdemont

La policía de Cataluña activó un operativo, bautizado como "Jaula", para tratar de localizar al expresidente catalán, Carles Puigdemont, en paradero desconocido tras haber regresado hoy a España, de donde huyó hace casi siete años.

El independentista, sobre quien pesa una orden nacional de detención por malversación, ofreció un breve discurso ante sus fieles cerca del Parlamento regional, donde se celebra el debate de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de Cataluña (nordeste).

Tras participar en el acto organizado por su partido, Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña), se dirigió hasta la sede parlamentaria regional, momento en que se le perdió el rastro.

Según informaron a EFE fuentes policiales, ante esa situación, la policía autónoma de Cataluña activó el dispositivo "jaula", con controles policiales a las salidas de Barcelona, que podría ampliarse también a la cercana frontera con Francia.

Puigdemont anunció el miércoles en redes sociales su intención de regresar a España tras siete años de lo que denomina "exilio" y que comenzó con su huida del país tras declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d’investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l’exili. pic.twitter.com/jcO5MA8czX