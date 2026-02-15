Síguenos:
Tópicos: Mundo | España

Colombiano se sacrificó para salvar a decenas de sus vecinos durante un incendio en España

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

En medio de la emergencia, Gerson, de 42 años, recorrió todo su edificio para alertar a los residentes sobre el peligro inminente.

Las únicas víctimas fatales de la tragedia fueron, finalmente, él y una adulta mayor de 71 años.

Colombiano se sacrificó para salvar a decenas de sus vecinos durante un incendio en España
 Xabia.com

El municipio de Xàbia (Provincia de Alicante, Comunidad Valenciana) apoyará la repatriación de Gerson y propondrá una medalla póstuma en reconocimiento de su valentía.
La localidad española de Xàbia rindió homenaje a Gerson, un ciudadano colombiano de 42 años que murió tras alertar a sus vecinos de un incendio en el edificio donde residía, siniestro que también cobró la vida de una mujer de 71 años.

El incendio se produjo durante la tarde del jueves en un bloque de cinco pisos ubicado en la zona del Arenal, en el este de España, por causas que aún se investigan.

El fuego se originó en una vivienda situada en la segunda planta, donde vivía la mujer de 71 años que también falleció. En medio de la emergencia, Gerson recorrió el inmueble para advertir a los demás residentes del peligro, acción que permitió evacuar a decenas de personas.

Imagen foto_00000021

Creditos: À Punt

La alcaldesa Rosa Cardona destacó la valentía del hombre durante una reunión con su viuda y sus dos hijos, a quienes transmitió el pésame institucional y el respaldo del ayuntamiento.

En ese encuentro, la familia solicitó ayuda para la repatriación del cuerpo y acompañamiento durante el proceso, gestión que el municipio aseguró haber asumido de inmediato en coordinación directa con los cercanos del fallecido.

El consistorio también informó que unas 40 personas debieron ser desalojadas del edificio y que todas se encuentran en alojamientos provisorios mientras se evalúan los daños y se garantizan condiciones seguras para el retorno.

Entre los rescates, destacó la acción de un agente de la policía local que logró salvar a una familia atrapada en el inmueble.

Como reconocimiento, la alcaldesa anunció que propondrá al pleno municipal la entrega de una medalla y un distintivo honorífico póstumo a Gerson, así como a los equipos de emergencia que participaron en el operativo.

Las + leídas
