Cumbre "therian" en Barcelona terminó con incidentes y detenidos

Una convocatoria del fenómeno "therian", organizada a través de redes sociales, terminó el fin de semana con incidentes y cuatro detenidos en el Arc de Triomf de Barcelona, en medio de la expectación por la posible aparición de estos jóvenes que se identifican con animales, quienes finalmente no llegaron al lugar.

Aun así, cerca de 3.000 personas acudieron al punto de encuentro con la intención de grabar y fotografiar a los seguidores de esta tendencia viral.

Cerca de las 21:00 horas del sábado, la concentración comenzó a desbordarse cuando algunos asistentes lanzaron objetos y dañaron mobiliario urbano, lo que obligó a intervenir a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d'Esquadra para dispersar a los presentes.

Según datos actualizados el día domingo, la policía catalana detuvo a tres menores de edad —todas mujeres— por desórdenes públicos, mientras que la Guardia Urbana arrestó a un adulto.

El movimiento "therian"

Los "therians" se han viralizado en plataformas digitales mostrando contenidos en los que aparecen con máscaras o trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, reproduciendo conductas animales e incluso interactuando con ejemplares reales en espacios públicos.

Aunque el fenómeno vive un auge en Latinoamérica y esta semana se realizaron los primeros encuentros en España, quienes forman parte de esta tendencia no afirman ser animales, sino que señalan sentir una conexión profunda con ellos en un plano psicológico y espiritual.