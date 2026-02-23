Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.6°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | España

Cumbre "therian" en Barcelona terminó con incidentes y detenidos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El encuentro reunió a miles de curiosos, pero en algún momento se desbordó y obligó a la intervención de la policía.

Tres menores y un adulto fueron retenidos tras destrozos en el mobiliario urbano en el sector del Arc de Triomf.

Cumbre
 EFE

La masiva asistencia evidenció el interés que ha despertado esta tendencia, que también está presente en Latinoamérica.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una convocatoria del fenómeno "therian", organizada a través de redes sociales, terminó el fin de semana con incidentes y cuatro detenidos en el Arc de Triomf de Barcelona, en medio de la expectación por la posible aparición de estos jóvenes que se identifican con animales, quienes finalmente no llegaron al lugar.

Aun así, cerca de 3.000 personas acudieron al punto de encuentro con la intención de grabar y fotografiar a los seguidores de esta tendencia viral.

Cerca de las 21:00 horas del sábado, la concentración comenzó a desbordarse cuando algunos asistentes lanzaron objetos y dañaron mobiliario urbano, lo que obligó a intervenir a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d'Esquadra para dispersar a los presentes.

Según datos actualizados el día domingo, la policía catalana detuvo a tres menores de edad —todas mujeres— por desórdenes públicos, mientras que la Guardia Urbana arrestó a un adulto.

El movimiento "therian"

Los "therians" se han viralizado en plataformas digitales mostrando contenidos en los que aparecen con máscaras o trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, reproduciendo conductas animales e incluso interactuando con ejemplares reales en espacios públicos.

Aunque el fenómeno vive un auge en Latinoamérica y esta semana se realizaron los primeros encuentros en España, quienes forman parte de esta tendencia no afirman ser animales, sino que señalan sentir una conexión profunda con ellos en un plano psicológico y espiritual.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada