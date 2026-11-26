Los cuatro principales partidos españoles afrontan esta noche el último debate de la campaña antes de las elecciones del domingo con el objetivo de consolidar sus posiciones: de la reivindicación de su obra de Gobierno durante estos cuatro años, en el caso de PSOE y Frente Amplio, a erigirse como una alternativa viable en el caso de Partido Popular (PP) y Vox.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, del conservador PP; Santiago Abascal, del ultraderechista Vox; y Ada Colau, de la coalición de izquierda Frente Amplio, participarán esta noche en el último debate presidencial, organizado por la Academia de la Televisión, para confrontar sus propuestas.

Según informó la corresponsal de Cooperativa en España, Carolina Espinoza, la cita -que se realizará a las 18:00 horas de Chile- y tendrá como tema principal la vivienda, impulsado por el alza de los precios de los arriendos, las barreras para acceder a la casa propia y la dificultad de los jóvenes para emanciparse.

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