España: Cinco niños de 11 y 12 años agredieron sexualmente a una compañera en un cumpleaños

La Policía Nacional española identificó a cinco menores, con edades de entre 11 y 12 años, por una agresión sexual contra una compañera de clase: una niña de 12, durante la celebración de un cumpleaños.

El ataque ocurrió en mayo en un local privado en la ciudad de Burgos, y tras la denuncia de la familia de la víctima, la Policía Nacional inició una investigación.

Tras individualizar a los involucrados, el caso fue remitido a la Fiscalía de Menores, informó el Diario de Burgos y confirmaron la agencia de noticias EFE con fuentes del caso.

Al ser menores de 14 años, los acusados son inimputables, por lo que, tras recibir la denuncia, la Policía sólo pudo identificar al grupo y derivar los antecedentes a la Fiscalía de Menores.

Tras una suspensión de cinco días, los alumnos volvieron a su colegio, aunque a un curso distinto al la de la víctima, y sometidos a la Unidad de Intervención de Educación.

"Se ha seguido el protocolo habitual", dijeron a EFE fuentes de la Consejería de Educación de Castilla y León, enfatizando que los hechos denunciados tuvieron lugar fuera del ámbito educativo, aunque los victimarios y las víctimas son estudiantes.