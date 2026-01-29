Síguenos:
Mundo | India

India se suma al debate global y estudia limitar redes sociales a menores de edad

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Un informe oficial alertó por el impacto del uso compulsivo de pantallas en menores y llamó a avanzar en controles de edad.

El Gobierno indio advirtió riesgos sociales y económicos del uso excesivo de redes sociales entre jóvenes.

 Pexels

Las observaciones se incluyen en el Informe Económico indio, el documento anual que examina la salud financiera del país y marca la hoja de ruta antes de la presentación del presupuesto; y se unen a la tendencia liderada por Australia.

El Gobierno de la India sugirió este jueves evaluar la implementación de restricciones de edad para el acceso a las redes sociales, una medida dirigida a combatir el uso compulsivo de pantallas y la exposición a contenidos nocivos entre los menores, alineándose con la tendencia que ya lideran países como Australia.

"Se podrían considerar políticas sobre límites de acceso según la edad, ya que los usuarios más jóvenes son más vulnerables al uso compulsivo y a contenidos perjudiciales", indica el Informe Económico (Economic Survey), el documento anual que examina la salud financiera del país y marca la hoja de ruta antes de la presentación de los Presupuestos Generales.

El texto advierte de que el uso compulsivo de pantallas está provocando una pérdida de empleabilidad y una disminución de los ingresos vitalicios de la futura fuerza laboral.

"Más allá de los costes económicos directos derivados de las compras en línea, los videojuegos y el fraude cibernético, puede reducir la empleabilidad, la productividad y disminuir los ingresos a lo largo de la vida", señaló.

Además, insta a las plataformas tecnológicas a asumir más responsabilidad y exige la implementación de mecanismos de verificación de edad rigurosos.

El informe cita específicamente el ejemplo de Australia, que aprobó en diciembre pasado una ley para prohibir las redes sociales a menores de 16 años, y sugiere que Nueva Delhi debe mirar en esa dirección para proteger su "bono demográfico".

El Ministerio de Electrónica y Tecnologías de la Información de este país asiático instó en octubre pasado a las compañías de redes sociales a establecer medidas más transparentes sobre el contenido generado mediante inteligencia artificial (IA).

