Macron pone suma urgencia a proyecto que prohíbe redes sociales a menores

El presidente francés, Emmanuel Macron, aceleró la tramitación de su proyecto que busca prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y vetar los móviles en los institutos, por lo que será debatido este lunes en la Asamblea Nacional por el procedimiento de suma urgencia.

Según un video enviado por Macron a la televisión BFMTV, el mandatario quiere que la propuesta, que ya lanzó hace varios meses, comience a aplicarse desde el próximo curso escolar.

Por ello, aseguró, solicitó al Ejecutivo que lance el debate parlamentario con suma urgencia, para que la medida sea adoptada lo antes posible en la cámara baja y llegue al Senado.

"Buscamos una regla clara, para nuestros adolescentes, las familias, los docentes", aseguró el presidente en ese video grabado por él mismo con un teléfono móvil en el Elíseo.

Propuesta clave, pero bloqueada por falta de mayoría

Macron ha hecho de esta medida una de sus propuestas claves en un mandato bloqueado por la falta de mayoría en la Asamblea Nacional y espera obtener consenso de diversos grupos políticos.

"El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores y de nuestros adolescentes no se vende ni manipula, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos", aseguró el presidente.

El video estaba dirigido a la diputada Laure Miller, de su propio partido, encargada de presentar esta ley, con apenas dos artículos, en la cámara baja.

"He pedido al Gobierno que lance el procedimiento de suma urgencia para que pueda ir lo más rápido posible", señaló Macron, que recordó que en noviembre pasado se comprometió a que estas dos prohibiciones entraran en aplicación a partir de septiembre, cuando se inicia el próximo curso.

El Ejecutivo francés se apoya sobre informes sanitarios que ponen de manifiesto el daño psicológico que las redes sociales pueden provocar en los menores.

A principios de año, envió un proyecto de ley al Consejo de Estado y, posteriormente, lo aprobó en Consejo de Ministros.

Redes "peligrosas" para menores

En su versión final, el proyecto dicta que será el Ejecutivo, mediante decreto, el que determine las redes consideradas "peligrosas" para los menores, en virtud de los informes de la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM), organismo independiente de control.

La medida tiene muchas posibilidades de salir adelante, puesto que cuenta con el respaldo de la coalición macronista y de la extrema derecha, además de la derecha conservadora, mientras que la izquierdista La Francia Insumisa la tacha de "paternalismo digital".

La ley deberá, además, ser conforme al reglamento de servicios digitales de la Unión Europea, para no sufrir la misma suerte que la de 2023, que buscaba instaurar la mayoría digital en los 15 años pero que no se aplicó por ir en contra de ese reglamento.

En cuanto a la prohibición de los teléfonos móviles en los institutos, el proyecto prevé extender el veto que existe ya en los colegios y abre la puerta a adaptar el reglamento interno de cada establecimiento.