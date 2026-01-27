Expresidente español dijo que Trump "está rematadamente loco" y pidió que Europa reaccione

El expresidente del Gobierno español Felipe González aseguró este martes que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, está "rematadamente loco" y consiguió "desordenar todo lo que tenía un atisbo de orden mundial", por lo que pidió una Europa capaz de reaccionar y de hacerse respetar.

Durante un diálogo público con el economista José Carlos Díez, organizado por la Fundación Caja Rural de Segovia y la Fundación Felipe González, el dirigente socialista atribuyó a Trump la ruptura del orden internacional surgido tras las dos guerras mundiales.

"Yo personalmente creo, lo digo con todo el respeto, que está rematadamente loco", incidió. "El necio al que le dan poder arruina al pueblo", añadió.

"No hay nada peor que un tonto con poder", insistió, al tiempo que lo acusó de desordenar "todo lo que tenía un atisbo de orden mundial".

En su análisis, describió a Trump como un gobernante que trata al resto del mundo como "su siervo", mientras que consideró que el actual liderazgo estadounidense ha acelerado la fragmentación del mundo en zonas de influencia y ha contribuido a un ambiente de inestabilidad global.

"Si el 20% de la población tiene más del 80% de la riqueza, tiene mala solución", dijo González al advertir de una tensión social creciente a escala global.

Señaló que, pese a ese escenario, no es pesimista sobre el futuro, si bien reconoció que "los que invierten están ganando mucho dinero" mientras persisten desequilibrios que, a su juicio, acabarán generando respuestas sociales.

Crítica a la Unión Europea

En cuanto a Europa, se refirió a la UE como una estructura "catatónica" y excesivamente burocratizada, que "reglamenta todo lo que los demás crean".

Afirmó que el continente ha perdido horizonte y capacidad de iniciativa, aunque apuntó signos de reacción, especialmente en Alemania.

El expresidente del Gobierno español también recordó que Europa representa solo "el 6% de la población mundial", y criticó la persistencia de una visión eurocéntrica que considera mundiales los conflictos que se producen en el continente.