La presencia de las fuerzas de seguridad en las playas de Fnideq, en el norte de Marruecos, no impidió que decenas de jóvenes se adentraran en el mar con el objetivo de alcanzar a nado la ciudad española de Ceuta, saturada por la llegada de más de mil inmigrantes en los últimos días.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió que la crisis migratoria que sufre esta ciudad norteafricana hispana es una "absoluta emergencia humanitaria y social", y reclamó de nuevo el apoyo del gobierno central.

Vivas alertó de que son entre 1.500 y 2.000 las personas que han llegado a la ciudad en los últimos 10 días, con la intención de ingresar a territorio español.

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