Kast, Machado y Uribe dijeron presente en cumbre de ultraderecha en España

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, la líder opositora venezolana María Corina Machado y el expresidente colombiano Álvaro Uribe manifestaron su apoyo -por videoconferencia- al partido español de ultraderecha Vox durante un evento celebrado este domingo en Madrid.

La colectividad recibió recibió este fin de semana a sus socios del grupo europeo Patriotas por Europa y fuerzas políticas derechistas en la cumbre 'Europa Viva 25', que culmina este domingo con un gran acto político.

En el evento, varios líderes de la derecha y ultraderecha latinoamericana participaron vía telemática con mensajes de respaldo a Vox y a su líder, Santiago Abascal.

José Antonio Kast agradeció a Abascal haber demostrado "al mundo" que es posible enfrentar a la izquierda.

En este sentido, expresó su deseo de encontrarse el próximo año con el líder ultra español "como Presidente de Chile, representando a un país que se ha puesto en pie".

"Hoy, Chile se encuentra ante una elección decisiva: nuestro pueblo debe elegir entre seguir atrapado en el estancamiento, la inseguridad y la destrucción que nos lleva al comunismo, o abrirse a un nuevo tiempo de más libertad, más desarrollo y más esperanza", afirmó el líder republicano.

"Juntos vamos a demostrar que la libertad puede vencer al miedo", aseguró.

El mensaje de @joseantoniokast para #EuropaVIVA25



«Se respira aire de cambio. Hay hombres y mujeres que levantan la voz para decir basta a la mediocridad y la resignación. Un futuro distinto es posible. Vamos a demostrar que la libertad puede vencer al miedo».

Machado agradeció apoyo de ultraderecha española

María Corina Machado agradeció el apoyo de la ultraderecha española a la oposición en su país contra la dictadura de Nicolás Maduro.

"En Venezuela, lo que en un principio empezó como una revolución socialista, terminó desembocando en su consecuencia inherente: un régimen delictivo, terrorista y antidemocrático", manifestó la líder opositora, cuyo mensaje fue recibido entre vítores de los miles de asistentes al acto, celebrado en el Palacio de Vistalegre.

Aun así, destacó que el pueblo venezolano ha resistido "a la tiranía de Maduro" y que derrotó "a la máquina de fraude electoral" y, hoy en día, "toda la verdad se empieza a conocer", señaló en su mensaje, desde la clandestinidad.

Mensaje en #EuropaVIVA25 de la gran luchadora por la libertad de Venezuela, @MariaCorinaYA.



«Toda la verdad se empieza a conocer con la caída de Maduro. Sus cómplices también quedarán al desnudo y se hará justicia».

También intervino vía remota el expresidente colombiano Álvaro Uribe, condenado recientemente, en primera instancia, por un caso de sobornos.

Uribe aseguró que, desde Sudamérica, hay "buenas noticias" gracias a los gobiernos de países como Argentina o Ecuador, y a la posibilidad de expulsar de Venezuela a "la dictadura narcoterrorista".

El mensaje de @AlvaroUribeVel para #EuropaVIVA25



«En Colombia libramos una lucha para derrotar el neocomunismo que con las armas y la justicia viene afectando las libertades y acabando con los valores democráticos».

En el evento estuvo presente el alcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, que afirmó que la izquierda "es el mal".

Desde Madrid, denunció las "dictaduras" en Venezuela, Nicaragua y Cuba y lamentó la muerte del "mártir" Charlie Kirk, un activista ultra estadounidense asesinado el miércoles mientras participaba en una conferencia universitaria.

López-Aliaga manifestó los "tres enemigos" de Latinoamérica son "la marea negra" de la corrupción, "la marea roja" del socialismo y "la marea verde" que va en contra de la vida.

"Aborteros que destrozan la familia", añadió en referencia a esa marea verde, que presumió de haber expulsado de Lima quitándoles las licencias a las clínicas abortistas.