Maduro ordenó que las bases chavistas "se preparen para la lucha armada"

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, convocó a las bases del chavismo a "jornadas de debate", este sábado y domingo, en las que propuso discutir las estrategias de preparación para "pasar a la lucha armada" en caso de una "agresión" por parte de Estados Unidos.

"Yo le propongo a este congreso que abramos la compuerta: ustedes se vayan a las regiones, a la base, al territorio y sábado y domingo declaremos al Partido Socialista Unido en Venezuela y a todas las fuerzas políticas y sociales de la revolución en debate, en consulta de la base, sobre las líneas fundamentales que tenemos que definir de aquí en adelante", dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Durante el evento -en el que participaron delegados nacionales e internacionales-, el gobernante de facto mencionó, entre los puntos claves para la discusión, la "preparación para pasar a la lucha armada nacional y continental cuando haga falta" ante "una agresión imperialista".

"Este partido (...) está obligado a prepararse estructuralmente para, junto a la nación venezolana, pasar a la lucha armada si fuese necesario", insistió el líder chavista, que instó a los líderes regionales a preparar a sus ciudadanos.

"Más temprano que tarde, ustedes gobernadores, gobernadoras, tienen que decir 'presidente (...) en mi estado listas todas las comunidades para pasar a la lucha armada en el momento que haga falta'", añadió, y dijo que las conclusiones de estos debates deberán ser presentadas en los próximos días.

Tensión creciente

El dictador caribeño anunció el jueves la puesta en marcha del "Plan Independencia 200", en el que -aseguró- participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Nacional Bolivariana en "284 frentes de batalla", para garantizar "la independencia y la paz" del país.

Este despliegue se produce en medio de las tensiones entre Caracas y Washington, luego de que EE.UU. movilizara cerca de las costas venezolanas ocho buques militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, además de ordenar, la semana pasada, el envío de 10 aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico: aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita su captura.