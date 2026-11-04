Tragedia ferroviaria en España: dos autoridades han renunciado en 24 horas

El presidente de la empresa pública ferroviaria española Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presentó su dimisión al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que fue aceptada en el trascurso de una reunión mantenida este miércoles entre ambos, una semana después del accidente ferroviario en el que murieron al menos 69 personas.

Cuerpo, ahora también ministro de Transportes tras la dimisión el martes de Óscar Puente, agradeció la labor desarrollada por el hasta ahora presidente del gestor ferroviario y no concretaron por el momento su posible relevo.

Marco de la Peña era el presidente de Adif desde el 17 de septiembre de 2024, cargo desde el que hizo frente a dos accidentes en la alta velocidad española: el primero en Adamuz (Córdoba, sur), con 46 muertos, y el segundo en Urda (Toledo, centro), hace una semana, con al menos 69 víctimas mortales y más de cien heridos.

Cuerpo convocó a Marco de la Peña a una reunión después de que durante esta jornada se celebrara un Consejo de Administración de Adif en el que no estaba planteado ningún punto en relación con la continuidad o no del ya expresidente, según fuentes próximas a la compañía.

Segunda renuncia en 24 horas

Esta es la segunda dimisión en apenas 24 horas, después de que este martes el ya exministro español de Transportes Puente renunciara a su cargo "por dignidad y empatía con las víctimas" tras el accidente, en el que un tren de Renfe chocó por detrás con uno de Iryo que estaba parado en la misma vía tras un error informático en los sistemas de seguridad.

"No puedo continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos", dijo Puente, relevado este mismo miércoles por Cuerpo.

Este es, por tanto, el primer movimiento dentro de la cartera de Transportes bajo la gestión de Cuerpo, que estuvo presente en el Consejo de Ministros del martes, que refrendó un plan de mejoras en la seguridad ferroviaria para modificar los protocolos de control.

Entre otras cosas, ese plan introduce una doble supervisión humana cuando fallen los sistemas automáticos de seguridad y la circulación se gestione en condiciones degradadas.

También incorpora mejoras de las condiciones laborales de los controladores, el refuerzo de las plantillas y el desarrollo de un nuevo "software" para los centros de control de Adif, con alertas automáticas, registros electrónicos de comunicaciones y listas de comprobación.