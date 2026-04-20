Estudio confirma que langostas sienten dolor y genera debate sobre hervirlas vivas

Un reciente estudio científico volvió a poner sobre la mesa el trato que reciben los crustáceos, tras entregar evidencia de que las langostas podrían experimentar dolor ante estímulos dañinos.

La investigación publicada en Scientific Reports analizó el comportamiento de la langosta noruega ante estímulos negativos y mostró reacciones claras de escape, como movimientos bruscos de la cola, lo cual sería una respuesta compatible con la percepción de dolor y no de un simple reflejo.

Esto se comprobó al proporcionarles analgésicos como la aspirina, los cuales redujeron significativamente estas reacciones en los animales.

Los resultados generaron cuestionamientos en el mundo gastronómico, donde expertos aseguran que esta evidencia obliga a replantear los métodos de preparación, como cocinar a estos animales vivos en agua hirviendo.

Algunos países han implementado restricciones para promover métodos más "humanitarios", como el aturdimiento eléctrico previo a la cocción.

Sin embargo, más allá de la cocina, especialistas plantean que este tipo de descubrimientos podrían impulsar cambios en las leyes y nuevas normas sobre el bienestar animal.