Austria: Más de 70 mil escolares pasarán tres semanas sin celular como experimento

Unos 72 mil escolares en Austria dejarán voluntariamente el celular durante tres semanas para participar en "DOK 1", un experimento de la cadena de radiotelevisión pública ORF que busca replantear la relación de los jóvenes con estos dispositivos.

El estudio, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, se inspira en una experiencia realizada el año pasado por un profesor de secundaria, en la que unos 70 alumnos estuvieron 21 días sin utilizar sus teléfonos.

La iniciativa generó amplia repercusión mediática y, tras la convocatoria realizada por la ORF, se sumaron ahora decenas de miles de estudiantes de secundaria —a partir de los 10 años— además de algunos profesores.

"Con este experimento creamos un espacio donde los jóvenes pueden reflexionar sobre su realidad digital a través de su propia experiencia. Porque una sociedad democrática necesita personas atentas, conscientes de ellas mismas y capaces de establecer relaciones genuinas", explicó Lisa Totzauer, directiva de la ORF.

Mejor que las vacaciones

El proyecto cuenta además con asesoría académica de instituciones como la Sigmund Freud University Vienna, que en febrero organizó un simposio sobre adicción a los celulares.

Allí, expertos concluyeron que "tres semanas de abstinencia del uso del móvil son más beneficiosas para la salud mental de los estudiantes que dos semanas de vacaciones escolares".

No todos los participantes prescindirán completamente del dispositivo. Algunos optarán por una modalidad más flexible que limita el uso del móvil a una hora diaria, u optarán por teléfonos básicos que solo permiten realizar llamadas o enviar mensajes.

Ante la ausencia de aplicaciones, varios estudiantes ya han impreso sus boletos de transporte público o planificado rutas utilizando mapas en papel para desplazarse sin depender del celular.

Los alumnos esperan que la pausa en el uso de redes sociales les permita mejorar la concentración en clases, subir sus notas, formar opiniones propias sobre temas de actualidad e incluso descubrir nuevas aficiones.

Los resultados de la experiencia se darán a conocer a finales de mayo.