Desde Grecia: Comenzó la repatriación de activistas de la Flotilla detenidos por Israel

La mayoría de los 176 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por las fuerzas armadas israelíes en aguas internacionales llegaron este viernes al aeropuerto internacional de la isla de Creta, desde donde ha comenzado la repatriación a sus países, informó el Ministerio de Exteriores griego.

En una nota se señala que 31 de los activistas que llegaron hoy a la isla en un barco militar israelí han sido trasladados a un centro médico y que el resto fueron llevados al aeropuerto de Heraclión, desde donde, "bajo la responsabilidad de las autoridades consulares extranjeras pertinentes, comenzó su salida gradual de Grecia".

Ciudadanos de la UE

Exteriores indicó en un comunicado que el Estado griego "asumió responsablemente la tarea humanitaria" de acoger a 176 ciudadanos de países de la Unión Europea y de terceros Estados que participaban en la flotilla humanitaria a Gaza.

Los activistas desembarcaron en la mañana de este viernes en el extremo oriental de Creta después de que 22 de las 58 naves que integraban la Flotilla fueran abordadas por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.

Los activistas humanitarios tuvieron que bajar de los autobuses en los que viajaban y recorrieron a pie, algunos de ellos descalzos, bajo escolta policial los últimos cinco kilómetros hasta el aeropuerto mientras entonaban lemas de "Palestina libre", según muestran las imágenes del portal informativo cretense NeaKriti.

En la entrada del aeropuerto, un grupo de lugareños los recibió con banderas de Palestina y una pancarta con el mensaje: "Ninguna participación en el genocidio de los palestinos", en referencia a las buenas relaciones del Gobierno conservador griego con Israel.

Heridas y moretones

"Muchos tienen heridas y moretones evidentes en la cara; algunos de ellos van descalzos y han caminado desde (la playa de) Kartero hasta aquí, donde se han reunido con personas solidarias que llevaban horas esperándolos", informó la emisora local KritiTV desde el aeropuerto.

La Flotilla denunció este viernes en su cuenta oficial de Instagram que los activistas fueron "golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda" durante las 40 horas que permanecieron en un buque de la armada israelí hasta ser desembarcados en Creta.

Entre los tres heridos graves hay un ciudadano colombiano, cuya identidad no se ha desvelado, que sufre lesiones craneoencefálicas y será ingresado en el hospital universitario de Heraclión, capital de Creta, informó NeaKriti.

Allí ha sido ingresado también un alemán que sufre mareos y un neerlandés con lesiones faciales y fractura nasal.

Los otros 28 heridos, que sufren contusiones y moretones, han sido dados ya de alta y están siendo trasladados al aeropuerto internacional de Heraclión, donde se reunirán con los demás miembros de la Flotilla.

Protesta de España y Brasil

Otros dos activistas, el español de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, siguen retenidos por las autoridades israelíes, que han anunciado que los llevaran a Israel para ser interrogados.

Los Gobiernos de España y de Brasil han exigido en una nota conjunta el retorno inmediato de sus ciudadanos y han calificado de "atropello al derecho internacional" el secuestro de los activistas en aguas internacionales.

El Ministerio de Exteriores de Israel acusa al español-palestino de facilitar transferencias financieras al grupo islamista Hamás, y al brasileño de mostrar su apoyo a la milicia.

Unos 28 barcos que no fueron abordados ayer por las fuerzas israelíes se encuentran este viernes fondeados en la bahía de la localidad costera de Ierapetra, en Creta oriental, donde se han refugiado del mal tiempo en la zona.