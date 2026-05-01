Crisis de la niñez en Chile: Diputadas demandan medidas urgentes al Gobierno

Diputadas de la Comisión de Desarrollo Social exigieron al Gobierno pronunciarse y adoptar medidas ante la "crisis de la niñez" en el país, que se alertó tras los resultados del Diagnóstico Anual sobre la Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2026 elaborado por la Defensoría de la Niñez.

Las parlamentarias del PDG Tamara Ramírez y Flor Contreras anunciaron el envío de oficios de fiscalización al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada y el Ministerio de Salud, además de solicitar formalmente una sesión especial para citar a las autoridades.

El informe advierte un aumento del 46,4% en víctimas de violencia sexual y un alza del 137% en egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas, junto con más de 41 mil niños y niñas en listas de espera para programas de protección especializada.

"Estamos ante una alerta país. No podemos permitir que, mientras la violencia sexual y las autolesiones se disparan, el Gobierno responda con recortes presupuestarios", afirmó Ramírez, quien además exigió conocer los planes del Ejecutivo en la materia.

En tanto, Contreras sostuvo que "es incomprensible que tengamos a 41 mil menores estancados en el sistema de protección", y cuestionó la coordinación de los servicios y la oportunidad de la respuesta estatal.

Las legisladoras señalaron que la ofensiva busca que el Ejecutivo detalle un plan de acción concreto para enfrentar el aumento de vulneraciones y garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.