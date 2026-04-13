Candidato a ministro arrasó con desenfrenado baile tras triunfo electoral en Hungría

Un candidato a ministro en Hungría deslumbró con un desenfrenado baile tras el triunfo de su sector, escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Se trata de Zsolt Hegedus, quien podría asumir como ministro de Salud y que protagonizó la llamativa celebración durante un acto realizado este domingo junto al líder del partido conservador Tisza, Peter Magyar.

En las imágenes, el político aparece saltando, aplaudiendo y simulando tocar una guitarra, además de animar al público a continuar con los festejos, en una escena que terminó por robarse las miradas.

La celebración se dio tras la victoria de Magyar en las elecciones, resultado que puso fin a más de 16 años de gobierno de Viktor Orbán y que le permitirá gobernar con una amplia mayoría en el Parlamento.

Los registros del momento se difundieron rápidamente en redes sociales, donde generaron diversas reacciones y comentarios que destacaron la energía y entusiasmo del candidato durante la jornada.