Hungría: Péter Magyar destronó a Viktor Orbán tras 16 años de gobierno

El líder de la oposición de Hungría, el conservador Péter Magyar, anunció este domingo que el primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán, lo contactó por teléfono para felicitarlo por su victoria en las elecciones legislativas.

"Hace un momento, el primer ministro Viktor Orbán nos ha felicitado por teléfono por nuestra victoria", escribió Magyar en Facebook.

Más tarde, Orbán reconoció su derrota y señaló ante sus seguidores: "Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar".

Orbán agregó que felicitó "al partido ganador" y agradeció el apoyo de unos 2,5 millones de votantes para su partido.

Aún así, el líder populista, en Gobierno desde 2010 con una mayoría parlamentaria de más de dos tercios, prometió servir la patria desde la oposición.

"¡No nos rendimos! ¡Nunca, jamás nos daremos por vencidos!", exclamó Orbán en su breve discurso ante sus seguidores en Budapest.

El recuento de los votos de las elecciones legislativas de Hungría otorgó al partido opositor Tisza, de Magyar, una clara victoria sobre el gobernante Fidesz, del primer ministro.

Tras el recuento de 81,5 % de las papeletas, la oposición (Tisza) logró 137 de los 199 escaños, frente a 55 del hasta ahora gobernante partido Fidesz.

El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, superaba a las 22:10 hora local (15.55 en Chile por la mínima el umbral del 5 %, que le daba 7 escaños.

La victoria de Magyar acaba con 16 años consecutivos de gobierno de Orbán, considerado un referente para la derecha populista internacional.